ua en ru
Нд, 23 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Мінус снайпери в Покровську і тилові склади: СБУ показала вибухову роботу дронів FP-2

Неділя 23 листопада 2025 16:35
UA EN RU
Мінус снайпери в Покровську і тилові склади: СБУ показала вибухову роботу дронів FP-2 Фото: противник зазнав втрат після ударів дронів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпризначенці "Альфи" СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях РФ у Покровську та в тилу противника у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Служби безпеки України.

В СБУ розповіли, що у Покровську було знищено башту промислового об'єкта, де українська розвідка зафіксувала розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV армії РФ.

Окрім того, ще однієї ціллю спецпризначенців стали склади з FPV-дронами, безпілотниками "Zala" і "Гербера", що знаходилися в тилу противника на території Донецької області.

Служба безпеки уточнила, що для ударів по ворожим цілям були використані дрони FP-2.

"Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. Воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках", - резюмували у Службі безпеки.

Інші успіхи України

Нагадаємо, сьогодні в Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що українські бійці, використовуючи дрони Middle strike, завдали серію ударів по цілях ворога, який веде наступальні операції в бік Покровсько-Мирноградської агломерації.

Серед них місце накопичення штурмових груп армії РФ, пункт тимчасової дислокації і склад боєприпасів, розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угруповання російських військ «Схід» і не тільки.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Донецька область Війна в Україні
Новини
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Рубіо після переговорів у Женеві: ми вносимо зміни в план для України
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті