Мінус снайпери в Покровську і тилові склади: СБУ показала вибухову роботу дронів FP-2
Спецпризначенці "Альфи" СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях РФ у Покровську та в тилу противника у Донецькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Служби безпеки України.
В СБУ розповіли, що у Покровську було знищено башту промислового об'єкта, де українська розвідка зафіксувала розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV армії РФ.
Окрім того, ще однієї ціллю спецпризначенців стали склади з FPV-дронами, безпілотниками "Zala" і "Гербера", що знаходилися в тилу противника на території Донецької області.
Служба безпеки уточнила, що для ударів по ворожим цілям були використані дрони FP-2.
"Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. Воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках", - резюмували у Службі безпеки.
Інші успіхи України
Нагадаємо, сьогодні в Силах спеціальних операцій ЗСУ повідомили, що українські бійці, використовуючи дрони Middle strike, завдали серію ударів по цілях ворога, який веде наступальні операції в бік Покровсько-Мирноградської агломерації.
Серед них місце накопичення штурмових груп армії РФ, пункт тимчасової дислокації і склад боєприпасів, розташування підрозділу матеріально-технічного забезпечення угруповання російських військ «Схід» і не тільки.
