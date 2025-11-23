Мінус снайпери в Покровську і тилові склади: СБУ показала вибухову роботу дронів FP-2

Спецпризначенці "Альфи" СБУ здійснили серію точних ударів по позиціях РФ у Покровську та в тилу противника у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram Служби безпеки України.

В СБУ розповіли, що у Покровську було знищено башту промислового об'єкта, де українська розвідка зафіксувала розміщення кулеметних розрахунків, снайперів та операторів FPV армії РФ.

Окрім того, ще однієї ціллю спецпризначенців стали склади з FPV-дронами, безпілотниками "Zala" і "Гербера", що знаходилися в тилу противника на території Донецької області.

Служба безпеки уточнила, що для ударів по ворожим цілям були використані дрони FP-2.

"Під час ударів були використані безпілотні апарати "FP-2" з бойовими зарядами масою 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. Воїни СБУ й надалі нищитимуть ворога на всіх напрямках", - резюмували у Службі безпеки.