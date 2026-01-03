Мінус ще 750 ворогів: Генштаб оновив дані щодо втрат ворога на 3 січня

Втрати особового складу та бронетехніки

Станом на період з 24 лютого 2022 року до 3 січня 2026 року орієнтовні сукупні втрати противника сягнули близько 1 210 630 осіб особового складу, водночас лише за останню добу ця цифра збільшилася ще на 750.

Суттєвих втрат зазнала і бронетехніка: знищено 11 497 танків, з яких три - за останню добу, а також 23 855 бойових броньованих машин, включно з чотирма новими підтвердженими втратами.

Артилерія, ППО та авіація

Триває активне знищення артилерійських систем - їхня загальна кількість втрат оцінюється в 35 744 одиниці, з них 24 додалися за добу.

Втрати реактивних систем залпового вогню сягнули 1 590 одиниць, засобів протиповітряної оборони - 1 267.

Авіаційна складова також залишається під тиском: від початку війни противник втратив 434 літаки та 347 вертольотів.

Дрони, ракети та флот

На окрему увагу заслуговують втрати в безпілотниках оперативно-тактичного рівня - 99 582 одиниці, включно з 539 за останню добу.

Також знищено 4 137 крилатих ракет. На морському напрямку втрати становлять 28 кораблів і катерів, а також два підводних судна.

Автотехніка та спецзасоби

Логістика противника продовжує відчувати серйозні проблеми: знищено 72 688 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, ще 101 - за останню добу. Втрати спеціальної техніки досягли 4 035 одиниць.

Сукупні дані підтверджують, що війна на виснаження продовжує чинити критичний вплив на ресурси противника, знижуючи його можливості вести наступальні та оборонні операції на ключових напрямках.