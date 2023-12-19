Мінус ще 560 окупантів та 11 одиниць техніки: яка ситуація на Таврійському напрямку

Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще 560 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 11 одиниць військової техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Загалом, на Таврійському напрямку росіяни завдали 5 авіаударів, провели 70 бойових зіткнень та здійснили 631 артобстріл.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ЗСУ стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької, де відбито 13 атак.

На Запорізькому напрямку наші захисники та захисниці відбили 17 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

А на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Втрати ворога

Загальні втрати російської армії склали 560 осіб.

Також українські бійці знищили 11 одиниць військової техніки, зокрема:

6 танків;

1 ББМ;

1 артсистема;

1 БПЛА;

2 одиниці спецтехніки.

Окрім того, ще 6 одиниць техніки ворога пошкоджено.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські військові відбили 21 атаку противника на Бахмутському напрямку, утримують зайняті позиції на Херсонському напрямку. Ракетні війська уразили два райони дистанційного мінування противника.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни, ЗСУ зберігають позиції на лівому березі Херсонської області та атакували у західній частині Запорізької області.

На Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках тривають найзапекліші бої. Російські окупанти переважають як в озброєнні, так і в особовому складі.