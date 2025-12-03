Мінус ще 1200 окупантів: Генштаб оновив статистику щодо втрат ворога на ранок 3 грудня

Ситуація на фронтах України залишається напруженою, і дані про втрати противника за період з 24 лютого 2022 року до 3 грудня 2025 року демонструють масштаби бойових дій та ефективність оборонних операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Станом на 3 грудня 2025 року орієнтовні втрати російських військ склали близько 1 176 230 осіб, що на 1 200 більше порівняно з попередніми даними за 2 грудня. Втрати техніки продовжують зростати, включно з 11 393 танками (+6 за минулу добу), 23 682 бойовими бронемашинами (+3 за минулу добу), 34 780 артилерійськими системами (+12 за минулу добу) і 1 555 реактивними системами залпового вогню (+3 за минулу добу).
Зафіксовано втрати авіації: 430 літаків і 347 вертольотів. Крім того, знищено 86 231 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+90 за минулу добу) і 4 024 крилаті ракети. Системи ППО втратили 1 253 одиниці.
У морі знищено 28 кораблів і катерів, а також один підводний човновий комплекс. Автомобільна техніка та автоцистерни втратили 68 688 одиниць (+47 за минулу добу), спецтехніка - 4 012 (+1 за минулу добу).
Дані на 3 грудня підтверджують систематичні втрати противника на всіх видах озброєнь, від особового складу до високотехнологічної техніки, що відображає інтенсивність та ефективність оборонних операцій України.
Нагадуємо, що Європейська комісія працює над створенням юридичного механізму, який дозволив би використати заморожені російські активи для допомоги Україні, водночас зіштовхуючись із побоюваннями Бельгії щодо потенційних фінансових і правових ризиків такої ініціативи.
Зазначимо, що російські збройні сили продовжують цілеспрямовані удари по Україні, фокусуючись на стратегічних об'єктах енергетичної та оборонної інфраструктури, при цьому начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів президенту про виконання затвердженого "плану Генштабу".