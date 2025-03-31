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Мінус рублі, рупії та манати: НБУ скоротив перелік валют для встановлення курсів

Україна, Понеділок 31 березня 2025 13:42
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Мінус рублі, рупії та манати: НБУ скоротив перелік валют для встановлення курсів Фото: НБУ виключив рубль з переліку валют для встановлення курсів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк з 31 березня оновив перелік валют, до яких встановлюється офіційний курс гривні. Зі списку виключені валюти, які не використовуються для торгівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Періодичність встановлення офіційного курсу до алжирського динара, бата, дирхама ОАЕ, донга, ларі, ліванського фунта, малайзійського ринггіта, саудівського ріяла, сербського динара, туніського динара змінено зі щомісячної на щоденну.

Крім того, російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум виключені з переліку валют, до яких визначається офіційний курс.

Нові курси

Раніше НБУ вирішив, що до переліку валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

Таким чином, перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та СПЗ (спеціальні права запозичення).

Ухвалені НБУ зміни не стосуються офіційного курсу гривні до долара США. Він, як і раніше, буде розраховуватися за результатами угод на міжбанківському валютному ринку. Він оприлюднюється о 15:30 на наступний день.

Курс гривні до інших валют встановлюється на підставі курсу долара до цих валют на міжнародному ринку.

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