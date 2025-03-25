Курси валют в Україні будуть розраховуватися по-новому

Національний банк змінив підходи до визначення переліку валют, до яких офіційний курс гривні встановлюється щоденно. Також скасований перелік валют для щомісячного встановлення офіційного курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.

Згідно з рішенням, до переліку валют, до яких встановлюватиметься офіційний курс гривні, входитимуть іноземні валюти 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів та іноземні валюти, емітентами яких є країни, які забезпечували не менше 95% товарообігу з Україною.

НБУ встановив, що з 31 березня 2025 року:

періодичність встановлення офіційного курсу гривні до 11 валют буде змінена зі щомісячної на щоденну. Серед них: алжирський динар, бат, дирхам ОАЕ, донг, ларі, ліванський фунт, малайзійський ринггіт, саудівський ріял, сербський динар, така і туніський динар;

не розраховуватиметься офіційний курс гривні до таких валют: російський рубль, білоруський рубль, бразильський реал, вірменський драм, домініканське песо, іракський динар, іранський ріал, лівійський динар, марокканський дирхам, новий тайванський долар, пакистанська рупія, сом, сомоні, туркменський новий манат та узбецький сум.

Таким чином, перелік іноземних валют для щоденного встановлення офіційного курсу гривні включатиме 41 валюту та СПЗ (спеціальні права запозичення).

Курс долара

Ухвалені НБУ зміни не стосуються офіційного курсу гривні до долара США. Він, як і раніше, буде розраховуватися за результатами угод на міжбанківському валютному ринку. Він оприлюднюється о 15:30 на наступний день.

Курс гривні до інших валют встановлюється на підставі курсу долара до цих валют на міжнародному ринку.

Раніше НБУ заявив, що валютна структура угод на валютному ринку підтверджує статус долара США як основної курсоутворюючої валюти. Водночас у сегменті операцій банків з клієнтами частка угод в євро в загальному обсязі має тенденцію до зростання. Зокрема, за операціями з купівлі безготівкової валюти клієнтами частка угод в євро залишається понад 40%.