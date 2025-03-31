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Минус рубли, рупии и манаты: НБУ сократил перечень валют для установления курсов

Украина, Понедельник 31 марта 2025 13:42
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Минус рубли, рупии и манаты: НБУ сократил перечень валют для установления курсов Фото: НБУ исключил рубль из перечня валют для установления курсов (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк с 31 марта обновил перечень валют, к которым устанавливается официальный курс гривны. Из списка исключены валюты, которые не используются для торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Периодичность установления официального курса к алжирскому динару, бату, дирхаму ОАЭ, донгу, лари, ливанскому фунту, малазийскому ринггиту, саудовскому риялу, сербскому динару, тунисскому динару изменена с ежемесячной на ежедневную.

Кроме того, российский рубль, белорусский рубль, бразильский реал, армянский драм, доминиканское песо, иракский динар, иранский риал, ливийский динар, марокканский дирхам, новый тайваньский доллар, пакистанская рупия, сом, сомони, туркменский новый манат и узбекский сум исключены из перечня валют, к которым определяется официальный курс.

Новые курсы

Ранее НБУ решил, что в перечень валют, к которым будет устанавливаться официальный курс гривны, будут входить иностранные валюты 1 группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов и иностранные валюты, эмитентами которых являются страны, которые обеспечивали не менее 95% товарооборота с Украиной.

Таким образом, перечень иностранных валют для ежедневного установления официального курса гривны будет включать 41 валюту и СПЗ (специальные права заимствования).

Принятые НБУ изменения не касаются официального курса гривны к доллару США. Он, как и раньше, будет рассчитываться по результатам сделок на межбанковском валютном рынке. Он обнародуется в 15:30 на следующий день.

Курс гривны к другим валютам устанавливается на основании курса доллара к этим валютам на международном рынке.

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