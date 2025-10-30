Мінус майже тисяча окупантів: Генштаб підрахував втрати ворога за добу

За останню добу, з 29 на 30 жовтня, армія РФ втратила на фронті 960 солдатів, два танки та три бронемашини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 жовтня 2025 року орієнтовно становлять:
Як напередодні повідомляв Генштаб ЗСУ, станом на 22:00 30 жовтня на фронті відбулося 157 бойових зіткнень. Майже третину боїв зафіксовано на Покровському напрямку.
За добу противник завдав по позиціях українських військ і населених пунктах 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб. Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли.