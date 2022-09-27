Мінус літак та 550 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

Збройні сили України за добу ліквідували ще 550 російських окупантів та збили ворожий літак. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 57 750 військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 27 вересня орієнтовно склали:
Зазначається, що за добу найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка, Першотравневе. ЗСУ вразили понад 30 районів скупчення ворога.
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