Минус самолет и 550 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 550 российских оккупантов и сбили вражеский самолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 57 750 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 27 сентября ориентировочно составили:
Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Напомним, в течение минувших суток подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. ВСУ поразили более 30 районов скопления врага.
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