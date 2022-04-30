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Минус две школы и 20 домов за сутки. Оккупанты штурмуют Рубежное и Попасную

Фото: в Луганской области оккупанты обстреляли две школы и 20 домов (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталия Гурковская

Две школы и 20 домов были разрушены в пятницу, 29 апреля, в Луганской области. Россияне продолжают штурмовать Рубежное и Попасную.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Луганской ОВА (ОДА) Сергея Гайдая.

"Это те объекты, о повреждениях которых сообщили спасателям жители Луганщины или пожарные самостоятельно выезжали на места происшествия. 16 массированных артиллерийских атак выдержали города и села Луганщины за минувшие сутки", - рассказал он.

По его словам, ночью снаряд оккупантов попал по двум соседским домам в Рубежном, которые были разрушены и охвачены пламенем.

"Еще два дома пылали в Новодружеске - бригада ГСЧС смогла прорваться в район города, как только утихли обстрелы. Кроме того, повреждены пять жилых домов в Горском, еще 10 - в Ореховом. Вчера утром российской армией было обстреляно здание школы в новых районах Северодонецка - там произошло возгорание в кабинетах", - перечислил разрушения Гайдай.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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