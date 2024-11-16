Мінус друга ракетка: на Підсумковому турнірі АТР неочікуваний фіналіст

АТР Finals, півфінал

Звєрєв – Фріц – 1:2 (3:6, 6:3, 6:7)

Матч тривав 2 години, 24 хвилини. У першому сеті суперники методично брали свої подачі, поки єдиний брейк не вдався Фріцу. Це й стало вирішальним фактором його перемоги в партії.

Другий сет став віддзеркаленням першого. Знову успіхи на своїх подачах, один виграш чужої і такий же рахунок. Єдине, що змінилось – все це тепер на користь Звєрєва.

У вирішальному сеті кожен із суперників тримався за свою подачу і в такій рівній боротьбі справа дійшла до тай-брейку. Його тріумфатором став Фріц. Американець не програв жодного м'яча на своїй подачі, натомість зробив два міні-брейки.

П'ята ракетка світу продовжив дивувати. У групі він залишив за бортом плей-офф "нейтрального" Даніїла Медвєдева, який перебував у рейтингу на сходинку вище. Тепер жертвою американця став другий гравець у світі – Звєрєв.

Фріц вперше в кар'єрі війшов у фінал Підсумкового турніру. Його суперник визначиться вже сьогодні, 16 листопада. Другу путівку розіграють італієць Яннік Зіннер та норвежець Каспер Рууд.