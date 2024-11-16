Минус вторая ракетка: на Итоговом турнире АТР неожиданный финалист

АТР Finals, полуфинал

Зверев – Фриц – 1:2 (3:6, 6:3, 6:7)

Матч длился 2 часа, 24 минуты. В первом сете соперники методично брали свои подачи, пока единственный брейк не удался Фрицу. Это и явилось решающим фактором его победы в партии.

Второй сет стал отражением первого. Снова успехи на своих подачах, один выигрыш чужой и такой же счет. Единственное, что изменилось – все это теперь в пользу Зверева.

В решающем сете каждый из соперников держался за свою подачу и в такой равной борьбе дело дошло до тай-брейка. Его триумфатором стал Фриц. Американец не проиграл ни одного мяча на своей подаче, зато сделал два мини-брейка.

Пятая ракетка мира продолжила удивлять. В группе он оставил за бортом плей-офф "нейтрального" Даниила Медведева, находившегося в рейтинге выше. Теперь жертвой американца стал второй игрок в мире – Зверев.

Фриц впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира. Его соперник определится уже сегодня, 16 ноября. Вторую путевку разыграют итальянец Янник Зиннер и норвежец Каспер Рууд.