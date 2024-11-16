Минус вторая ракетка: на Итоговом турнире АТР неожиданный финалист

Американский теннисист Тейлор Фриц стал первым участником решающего поединка ATP Finals-2024. В полуфинале он в трех сетах победил Алекса Зверева из Германии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
АТР Finals, полуфинал
Зверев – Фриц – 1:2 (3:6, 6:3, 6:7)
Матч длился 2 часа, 24 минуты. В первом сете соперники методично брали свои подачи, пока единственный брейк не удался Фрицу. Это и явилось решающим фактором его победы в партии.
Второй сет стал отражением первого. Снова успехи на своих подачах, один выигрыш чужой и такой же счет. Единственное, что изменилось – все это теперь в пользу Зверева.
В решающем сете каждый из соперников держался за свою подачу и в такой равной борьбе дело дошло до тай-брейка. Его триумфатором стал Фриц. Американец не проиграл ни одного мяча на своей подаче, зато сделал два мини-брейка.
Пятая ракетка мира продолжила удивлять. В группе он оставил за бортом плей-офф "нейтрального" Даниила Медведева, находившегося в рейтинге выше. Теперь жертвой американца стал второй игрок в мире – Зверев.
Фриц впервые в карьере вышел в финал Итогового турнира. Его соперник определится уже сегодня, 16 ноября. Вторую путевку разыграют итальянец Янник Зиннер и норвежец Каспер Рууд.
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