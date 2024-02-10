Мінус 75% від суми у квитанції. Кому з українців можуть дати знижку на комуналку

Деякі категорії українців можуть отримати пільги на оплату комунальних послуг. Деякі громадяни можуть платити всього 25% від суми у квитанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України у Facebook.
Знижку 75% на сплату комуналки можуть отримати українці, які підпадають під одну із наступних категорій:
Як оформити пільгу
Щоб оформити пільгу, потрібно подати заявку до Пенсійного фонду. Це можна зробити через вебпортал електронних послуг ПФУ, за допомогою мобільного додатка ПФУ. Або ж можна особисто звернутися до відділення Пенсійного фонду чи надіслати поштою необхідні документи.
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, але він не стосується електроенергії та холодної води.
За прогнозом НБУ, мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання може бути скасовано лише у 2025 році. Це станеться після скасування воєнного стану.
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