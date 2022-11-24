Мінус 310 окупантів та 50 ракет: Генштаб оновив втрати РФ

Росія з початку повномасштабної війни втратила вже 85 720 своїх військових. Українські захисники за останню добу знищили ще 310 окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 24 листопада орієнтовно склали:
Нагадаємо, за даними розвідки, Росія може готувати чергову ракетну атаку. На підготовку ворогу знадобиться близько тижня.
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