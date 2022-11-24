Минус 310 оккупантов и 50 ракет: Генштаб обновил потери РФ

Россия с начала полномасштабной войны потеряла уже 85 720 своих военных. Украинские защитники за последние сутки уничтожили еще 310 оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника по состоянию на 24 ноября ориентировочно составили:
Напомним, по данным разведки, Россия может готовить очередную ракетную атаку. На подготовку уйдет около недели.
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