Мінус 300 окупантів щодня: Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Ситуація на Покровському напрямку

Російська армія продовжує наступ на напрямку Покровська, який наразі залишається найважчою ділянкою фронту. Раніше повідомлялося, що російські війська знаходяться на відстані 11 км від Покровська.

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ додатково посилять Покровський напрямок через загострення ситуації на цій ділянці фронту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.