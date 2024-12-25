Мінус 1600 окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомила, що з 21 вересня 2022 року по 31 жовтня 2024 року РФ втратила 98 641 мобілізованого солдата на війні проти України.

Варто додати, що Москва залучила військових Північної Кореї до боїв у Курській області. Відомо, що північнокорейці також зазнають втрат.

Це підтверджую і росіяни, які потрапили у полон Сил оборони України. РБК-Україна отримало ексклюзивні кадри допиту російських військовополонених, які розповіли про те, як себе поводять та як воюють північнокорейські військові.

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