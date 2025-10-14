ua en ru
Мінус 100 з початку року: українські банки продовжують закривати відділення

Україна, Вівторок 14 жовтня 2025 10:00
Фото: банки скоротили сто відділень (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські банки скорочують відділення і переводять обслуговування в онлайн-формат. За кількістю відділень, як і раніше, лідирують два державні банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).

Станом на 1 жовтня 2025 року в Україні налічувалося 4 934 діючих структурних підрозділів банків. З початку року кількість скоротилася на 98.

Крім того, 744 відділення банків перебувають у статусі "тимчасово зупинених".

Найбільша кількість відділень у державному Ощадбанку - 1142. Крім того, роботу 626 відділень банку тимчасово зупинено.

Державний ПриватБанк перебуває на другому місці - 1 096 відділень. Ще 5 тимчасово призупинено, ще на 1 липня такий статус мали 65 відділень. Це означає, що банк остаточно закрив 60 відділень.

Далі з великим відривом йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк (321), приватний ПУМБ (220) і банк іноземної банківської групи УкрСиббанк (218).
Скорочення кількості банків

Скорочення кількості банків

Станом на 1 жовтня в Україні залишилося 60 банків.

У грудні минулого року "Комінвестбанк" було визнано неплатоспроможним, проте на 1 січня НБУ ще враховував у статистиці 29 відділень цього банку. У лютому НБУ почав ліквідацію банку, і ці відділення вже не враховуються. Таким чином, частина скорочення цього року припала на цей банк.

Крім того, на початку 2025 року банк "Портал" здав ліцензію. У нього не було відділень.

Відділення банків

Банки останніми роками скорочують кількість своїх відділень. Порівняно з максимумом 2029 року їхня кількість впала більш ніж у чотири рази.
За даними НБУ, українські банки скорочують відділення і банкомати та збільшують кількість POS-терміналів.

За даними НБУ, українські банки скорочують відділення і банкомати та збільшують кількість POS-терміналів.

