Главная » Бизнес » Финансы

Минус 100 с начала года: украинские банки продолжают закрывать отделения

Украина, Вторник 14 октября 2025 10:00
UA EN RU
Фото: банки сократили сто отделений (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские банки сокращают отделения и переводят обслуживание в онлайн-формат. По количеству отделений по-прежнему лидируют два государственных банка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По состоянию на 1 октября 2025 года в Украине насчитывалось 4 934 действующих структурных подразделений банков. С начала года количество сократилось на 98.

Кроме того, 744 отделения банков находятся в статусе "временно приостановленных".

Наибольшее количество отделений в государственном Ощадбанке - 1142. Кроме того, работа 626 отделений банка временно приостановлена.

Государственный ПриватБанк находится на втором месте - 1 096 отделения. Еще 5 временно приостановлены, еще на 1 июля такой статус имели 65 отделений. Это означает, что банк окончательно закрыл 60 отделений.

Далее с большим отрывом следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк (321), частный ПУМБ (220) и банк иностранной банковской группы УкрСиббанк (218).
Минус 100 с начала года: украинские банки продолжают закрывать отделения

Сокращение количества банков

По состоянию 1 октября в Украине осталось 60 банков.

В декабре прошлого "Коминвестбанк" был признан неплатежеспособным, однако на 1 января НБУ еще учитывал в статистике 29 отделений этого банка. В феврале НБУ начал ликвидацию банка, и эти отделения уже не учитываются. Таким образом, часть сокращения в этом году пришлось на этот банк.

Кроме того, в начале 2025 года банк "Портал" сдал лицензию. У него не было отделений.

Отделения банков

Банки в последние годы сокращают количество своих отделений. По сравнению с максимумом 2029 года их количество упало более чем в четыре раза.
Минус 100 с начала года: украинские банки продолжают закрывать отделения

По данным НБУ, украинские банки сокращают отделения и банкоматы и увеличивают количество POS-терминалов.

