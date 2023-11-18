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Мінус 10 тисяч доларів, плюс кримінальна справа. Чоловік хотів перехитрити прикордонників

Фото: українець намагався "перехитрити" прикордонників (facebook.com DPSUkraine4)
Автор: Каріна Левицька

Українець витратив 10 тисяч доларів, щоб придбати фальшиві документи для виїзду до Словаччини, але отримав кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

Прямуючи до Словаччини, чоловік вирішив випробувати удачу та перехитрити прикордонників. Удача вирішила інакше - ризиковий молодик втратив 10 000 доларів та отримав кримінальну відповідальність за фальшиві документи, які він надав на контроль у пункті пропуску "Ужгород", - повідомили прикордонники.

За даними ДПСУ, правопорушник все ж зізнався, що купив липові тимчасове посвідчення військовозобов’язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби у знайомого.

"Хитруну відмовили у пропуску через кордон та передали Нацполіції", - повідомили в службі.

Що загрожує чоловікам за спробу втечі з країни

Нагадаємо, правоохоронці вже склали протоколи про адмінправопорушення за незаконну спробу перетинання державного кордону України. Справи скеровано до суду. Окрім того, що ухилянтам може загрожувати великий штраф, один з них може бути засудженим ще й за інший злочин.

"Крім того, щодо виявлення у діях закарпатця ознак злочину, передбаченого ст.332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" Кримінального кодексу України прикордонники направили до Нацполіції відповідне повідомлення", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше у Києві ветеран звинуватив у шахрайстві волонтерів, які начебто збирали гроші на ЗСУ.

Окрім цього, ми вже розповідали, чи можуть мобілізувати чоловіків до 18 та після 60 років.

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