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Минус 10 тысяч долларов, плюс уголовное дело. Мужчина хотел перехитрить пограничников

Фото: украинец пытался "перехитрить" пограничников (facebook.com DPSUkraine4)
Автор: Карина Левицкая

Украинец потратил 10 тысяч долларов, чтобы купить фальшивые документы для выезда в Словакию, но получил уголовную ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

Направляясь в Словакию, мужчина решил испытать удачу и перехитрить пограничников. Удача решила иначе - рисковый молодой человек потерял 10 000 долларов и получил уголовную ответственность за фальшивые документы, которые он предоставил на контроль в пункте пропуска "Ужгород", - сообщили пограничники.

По данным ГНСУ, правонарушитель все же признался, что купил липовые временное удостоверение военнообязанного и справку ВЛК о непригодности к военной службе у знакомого.

"Хитрецу отказали в пропуске через границу и передали Нацполиции", - сообщили в службе.

Что угрожает мужчинам за попытку побега из страны

Напомним, правоохранители уже составили протоколы об админправонарушении за незаконную попытку пересечения государственной границы Украины. Дела направлены в суд. Кроме того, что уклоняющим может грозить большой штраф, один из них может быть осужден еще за другое преступление.

"Кроме того, относительно выявления в действиях закарпатца признаков преступления, предусмотренного ст.332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" Уголовного кодекса Украины, пограничники направили в Нацполицию соответствующее уведомление", - добавили в ГНСУ.

Напомним, ранее в Киеве ветеран обвинил в мошенничестве волонтеров, которые якобы собирали деньги на ВСУ.

Кроме того, мы уже рассказывали, могут ли мобилизовать мужчин до 18 и после 60 лет.

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