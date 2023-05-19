За минулу добу росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

Росіяни випустили 287 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (випустивши 11 снарядів).

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; у 2 заклади охорони здоров'я та один заклад культури у місті Херсоні. Через російську агресію двоє людей дістали поранення", - зазначив Прокудін.

Також він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 51 особу.