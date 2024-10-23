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За минулу добу РФ втратила майже 1500 солдатів та понад 50 артсистем, - Генштаб

Фото: українські військові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу з 22 на 23 жовтня, росіяни втратили на фронті 1460 солдатів. Загалом, з початку повномасштабної війни, втрати РФ перевищили 683 тисячі військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 683 040 (+1460) осіб;
  • танків - 9088 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 229 (+30) од.;
  • артилерійських систем - 19 674 (+51) од.;
  • РСЗВ - 1234 од.;
  • засоби ППО - 981 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 489 (+85) од.;
  • крилатих ракет - 2625 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 27 217 (+106) од.;
  • спеціальної техніки - 3509 (+10) од.

Нагадаємо, вчора станом на 22:00 Генштаб ЗСУ зафіксував на фронті 122 бої. У звіті було сказано, що російські загарбники зосереджують основні наступальні дії на двох напрямках - Покровському та Курахівському.

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