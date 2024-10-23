За минувшие сутки РФ потеряла около 1500 солдат и более 50 артсистем, - Генштаб

Напомним, вчера по состоянию на 22:00 Генштаб ВСУ зафиксировал на фронте 122 боя. В отчете было сказано, что российские захватчики сосредотачивают основные наступательные действия на двух направлениях - Покровском и Кураховском.

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