За минулу добу понад 160 боїв. Генштаб розповів про оновлену ситуацію на фронті

Втрати росіян

Протягом останньої доби, з 16 на 17 жовтня, російські війська втратили понад 1400 солдатів і 17 танків. Загальні втрати бойових броньованих машин з початку повномасштабного вторгнення перевищили 18 тисяч одиниць.

Цієї ночі росіяни вкотре атакували Україну "Шахедами". У багатьох областях країни оголошували тривогу і працювали сили ППО.

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