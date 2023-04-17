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Минулої доби росіяни обстріляли Херсонську область 46 разів, - ОВА

Фото: минулої доби росіяни обстріляли Херсонську область 46 разів (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

За неділю, 16 квітня, росіяни обстріляли Херсонську область 46 разів. Випустили 170 снарядів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Херсонську ОВА в Telegram.

"Російські окупанти 46 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської Випустили 170 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації", - йдеться в повідомленні.

Також в Херсонській ОВА додали, що житлові квартали Херсона армія РФ атакувала тричі. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що армія РФ обстрілює заміновані території Херсонської області, щоб завдати шкоди.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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