Минулої доби росіяни обстріляли Херсонську область 46 разів, - ОВА

За неділю, 16 квітня, росіяни обстріляли Херсонську область 46 разів. Випустили 170 снарядів.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Херсонську ОВА в Telegram.
"Російські окупанти 46 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської Випустили 170 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації", - йдеться в повідомленні.
Також в Херсонській ОВА додали, що житлові квартали Херсона армія РФ атакувала тричі. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що армія РФ обстрілює заміновані території Херсонської області, щоб завдати шкоди.
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