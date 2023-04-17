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За прошлые сутки россияне обстреляли Херсонскую область 46 раз, - ОВА

Фото: за прошлые сутки россияне обстреляли Херсонскую область 46 раз (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

За воскресенье, 16 апреля, россияне обстреляли Херсонскую область 46 раз. Выпустили 170 снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Херсонскую ОВА в Telegram.

"Российские оккупанты 46 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области. Выпустили 170 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации", - говорится в сообщении.

Также в Херсонской ОВА добавили, что жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала трижды. Пострадавших нет.

Напомним, что армия РФ обстреливает заминированные территории Херсонской области, чтобы нанести ущерб.

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