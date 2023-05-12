Минулої доби росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область: є загиблі та поранені

В четвер, 11 травня, росіяни 80 разів обстріляли Херсонську область, одна людина загинула, ще четверо дістали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

Так, росіяни випустили 339 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 4 рази.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі школи, лікарні та територію і споруди двох підприємств критичної інфраструктури у місті Херсоні", - сказав Прокудін.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще чотири дістали поранення.