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Минулої доби росіяни 75 разів обстріляли Херсонську область, - ОВА

Фото: Росіяни 75 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 25 квітня, росіяни 75 разів обстріляли Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Росіяни випустили по області 389 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.
Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі церкви та магазинів Білозерської селищної громади Херсонського району", - зазначив Прокудін.

Через російську агресію 1 людина дістала поранення. Крім того, з деокупованої території області евакуйовано 118 осіб.

Нагадаємо, цієї ночі в Херсоні пролунали вибухи.

А незадовго до цього вибухи пролунали в Запоріжжі.

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ХерсонВійна Росії проти України