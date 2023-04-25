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Минулої доби росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, - ОВА

Фото: Росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 24 квітня, росіяни 61 раз обстріляли Херсонську область, четверо людей дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти випустили 386 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю дошкільного закладу освіти Новоолександрівської територіальної громади Бериславського району; будівлю громадської організації середмістя Херсона", - заявив Прокудін

Через російську агресію 4 людини дістали поранення. Крім цього, з деокупованих територій було евакуйовано 52 людини.

Нагадаємо, що 22 квітня російські війська атакували два райони Херсонської області, внаслідок чого двоє людей загинули.

Тоді ж російські війська здійснили 54 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації територією області.

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Херсон