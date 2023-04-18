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Минулої доби росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область

Фото: Росіяни 57 разів обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Минулої доби загарбники здійснили 57 обстрілів по території Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

За його словами, росіяни випустили 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 6 разів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді.

Зазначається, що через російську агресію одна людина дістала поранення.

А 15 квітня росіяни обстріляли Херсонську область 70 разів. Внаслідок атак є загиблі та постраждалі.

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