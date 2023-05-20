UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Минулої доби росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область, - ОВА

Фото: Росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За минулу добу, 19 травня, росіяни 53 рази обстріляли Херсонську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Загарбники випустили 311 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 2 рази (випустивши 11 снарядів).

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та будівлю автозаправної станції у Бериславському районі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - заявив Прокудін.

Також він повідомив, що з деокупованої території області евакуйовано 87 осіб.

Нагадаємо, що в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області росіяни залякують місцеве населення, змушуючи їх отримувати паспорти РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон