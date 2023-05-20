За минувшие сутки россияне 53 раза обстреляли Херсонскую область, - ОВА

За прошедшие сутки, 19 мая, россияне 53 раза обстреляли Херсонскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

Захватчики выпустили 311 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. Город Херсон враг обстрелял 2 раза (выпустив 11 снарядов). "Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и здание автозаправочной станции в Бериславском районе. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет", - заявил Прокудин. Также он сообщил, что с деоккупированной территории области эвакуированы 87 человек.