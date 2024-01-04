Минулого року українці купили понад 60 тисяч нових машин: названі лідери ринку

Порівняно з 2022 роком, продаж у грудні збільшився на 53%, а по відношенню до попереднього місяця зріс на 9%. Як і раніше, лідерство на ринку утримувала Toyota, продавши 972 штуки, на другому місці Renault (678 шт.), Третій результат у Skoda - 600 шт.

Загалом за весь 2023 рік у країні було зареєстровано майже 61 тисячу нових легкових автомобілів, що на 60,6% більше, ніж попереднього року.

Серед найпопулярніших марок серед українців варто відзначити Toyota, Renault, Volkswagen, Skoda, BMW, Hyundai та Mercedes-Benz.

Найпопулярнішим автомобілем на українському ринку минулого року став компактний кросовер Renault Duster – 5445 авто цієї моделі у 2023 році поповнили вітчизняний автопарк.

Варто зазначити, що десять найпопулярніших серед українців моделей сформували понад третину ринку нових легкових автомобілів. На відміну від 2022 року, у ТОП-10 з'явився електромобіль і повернулися седани, попереднього року десятка лідерів була сформована виключно кросоверами.

ТОП-10 найпопулярніших авто в 2023 році: