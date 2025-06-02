Минулого року ДТЕК Енерго сплатив до бюджету 17 млрд грн податків

У 2024 році компанія ДТЕК сплатила до державного бюджету майже 17 млрд гривень податків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"За підсумками 2024 року підприємства ДТЕК Енерго сплатили до бюджетів усіх рівнів 16,9 млрд грн податків", - йдеться в ньому.

Зазначається, що це на понад 14% більше, ніж у 2023 році, коли було сплачено 14,8 млрд грн.

"Для нас пріоритетом залишається якнайшвидше відновлення пошкоджених та зруйнованих обстрілами потужностей ТЕС, підготовка до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону. Але попри війну компанія виконує свої зобов’язання перед державою, забезпечує робочі місця для економіки та продовжує своєчасно виплачувати заробітну плату працівникам", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

В компанії підкреслили, що у 2024 році власні інвестиції в ремонти, відновлення ТЕС та український вуглевидобуток склали 11 млрд грн. Багато в чому, завдяки цьому, відновлення генеруючих потужностей теплової генерації відбувалося та продовжує відбуватися в режимі нон-стоп, а шахтарям вдалося ввести в роботу 26 нових вугільних лав торік, і ще 5 - з початку цього року.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Енерго Ріната Ахметова було визнано сумлінним платником податків та включено до "Клубу білого бізнесу".