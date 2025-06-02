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В прошлом году ДТЭК Энерго уплатил в бюджет 17 млрд грн налогов

Понедельник 02 июня 2025 20:55
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В прошлом году ДТЭК Энерго уплатил в бюджет 17 млрд грн налогов Фото: в прошлом году ДТЭК Энерго уплатил в бюджет 17 млрд грн налогов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

В 2024 году компания ДТЭК уплатила в государственный бюджет почти 17 млрд гривен налогов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"По итогам 2024 года предприятия ДТЭК Энерго уплатили в бюджеты всех уровней 16,9 млрд грн налогов", - говорится в нем.

Отмечается, что это более чем на 14% больше, чем в 2023 году, когда было уплачено 14,8 млрд грн.

"Для нас приоритетом остается скорейшее восстановление поврежденных и разрушенных обстрелами мощностей ТЭС, подготовка к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону. Но несмотря на войну компания выполняет свои обязательства перед государством, обеспечивает рабочие места для экономики и продолжает своевременно выплачивать заработную плату работникам", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

В компании подчеркнули, что в 2024 году собственные инвестиции в ремонты, восстановление ТЭС и украинскую угледобычу составили 11 млрд грн. Во многом, благодаря этому, восстановление генерирующих мощностей тепловой генерации происходило и продолжает происходить в режиме нон-стоп, а шахтерам удалось ввести в работу 26 новых угольных лав в прошлом году, и еще 5 - с начала этого года.

Напомним, ранее ДТЭК Энерго Рината Ахметова был признан добросовестным налогоплательщиком и включен в "Клуб белого бизнеса".

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