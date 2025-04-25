Магучіх повертається. Україна стартує в Діамантовій лізі з рекордним призовим фондом

На старт у Китаї вийдуть Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Напередодні олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Магучіх поділилася очікуваннями від сезону на влаштованій організаторами прес-конференції.

Готова стрибати якомога високо

На початку розмови найкраща легкоатлетка світу 2024 року пригадала свій феєричний минулий сезон.

"2024-й був фантастичним, чудовим роком у моїй кар'єрі, – зізналася вона. – Але я маю перегорнути цю сторінку і бути повністю готовою до наступного сезону. Хочу стати ще кращою та стрибати так високо, наскільки зможу".

Спортсменка розповіла, що після Євро в приміщенні у неї була незначна травма. Втім, зараз вже все добре. Магучіх, за її словами, "повністю відновилася і готова фізично та психологічно стрибати й робити це якомога високо".

Також спортсменка з ентузіазмом очікує етапу в Сямені, який стане для неї відкриттям літнього сезону. За її словами, атмосфера обіцяє бути бойовою та конкурентною, і вона з нетерпінням чекає, щоб перевірити свої сили поруч з найсильнішими суперницями.

Щодо головного старту 2025 року.

"Звісно, що ним буде чемпіонат світу, який пройде у вересні в Японії. Саме на ньому я планую сконцентрувати всю свою увагу. Дуже сподіваюся, що зможу утримати форму впродовж усього сезону", – поділилася триразова переможниця Діамантової ліги.

Хто виступить у Китаї та де дивитися турнір

Серед суперниць Магучіх і Левченко на етапі Діамантової ліги в Китаї будуть австралійки Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, які стали чемпіонкою та віце-чемпіонкою світу в приміщенні.

Також в етапі візьмуть участь представниця Греції Татьяна Гусін, німкені Крістіна Гонзель і Імке Оннен, Елла Юнніла з Фінляндії та туркеня Бусе Савашкан.

Змагання покаже ексклюзивний транслятор Діамантової ліги в Україні – Суспільне Спорт. Прямі трансляції будуть доступні на основному спортивному, а також місцевих каналах Суспільного.

Діамантова ліга-2025: що відомо

Розпочнеться сезон з двох етапів у Китаї: 26 квітня спортсменів прийме Сямень, а 3 травня – Шанхай. Потім відбудуться етапи в Катарі та Марокко.

Європа вперше прийматиме старти у червні, а надалі покинуть континент атлети лише одного разу – 5 липня етап відбудеться в Юджині (США). Останній заліковий старт запланований на 22 серпня. А вже 27-28 серпня відбудеться фінал, який прийме швейцарський Цюріх.

Календар Діамантової ліги на сезон-2025

26 квітня, Сямень (Китай)

3 травня, Шанхай (Китай)

16 травня, Доха (Катар)

25 травня, Рабат (Марокко)

6 червня, Рим (Італія)

12 червня, Осло (Норвегія)

15 червня, Стокгольм (Швеція)

20 червня, Париж (Франція)

5 липня, Юджин (США)

11 липня, Монако

19 липня, Лондон (Велика Британія)

16 серпня, Сілезія (Польща)

20 серпня, Лозанна (Швейцарія)

22 серпня, Брюссель (Бельгія)

27-28 серпня, фінал, Цюріх (Швейцарія)

Зазначимо, що у новому сезоні Діамантова ліга встановила рекордний призовий фонд – 9,24 мільйонів доларів. На кожному з етапів спортсмени розіграють між собою по 500 тисяч доларів, а у фіналі – 2,24 мільйона.