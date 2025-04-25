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Магучіх повертається. Україна стартує в Діамантовій лізі з рекордним призовим фондом

Сямень, П'ятниця 25 квітня 2025 17:01
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Магучіх повертається. Україна стартує в Діамантовій лізі з рекордним призовим фондом Фото: Ярослава Магучіх (GettyImages)
Автор: Андрій Костенко

Сезон найпрестижнішої комерційної серії змагань з легкої атлетики – Діамантової ліги – стартує 26 квітня у китайському Сямені. Україну на першому етапі представлятимуть дві учасниці, які виступатимуть у стрибках у висоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт серії.

На старт у Китаї вийдуть Ярослава Магучіх та Юлія Левченко. Напередодні олімпійська чемпіонка та рекордсменка світу Магучіх поділилася очікуваннями від сезону на влаштованій організаторами прес-конференції.

Готова стрибати якомога високо

На початку розмови найкраща легкоатлетка світу 2024 року пригадала свій феєричний минулий сезон.

"2024-й був фантастичним, чудовим роком у моїй кар'єрі, – зізналася вона. – Але я маю перегорнути цю сторінку і бути повністю готовою до наступного сезону. Хочу стати ще кращою та стрибати так високо, наскільки зможу".

Спортсменка розповіла, що після Євро в приміщенні у неї була незначна травма. Втім, зараз вже все добре. Магучіх, за її словами, "повністю відновилася і готова фізично та психологічно стрибати й робити це якомога високо".

Також спортсменка з ентузіазмом очікує етапу в Сямені, який стане для неї відкриттям літнього сезону. За її словами, атмосфера обіцяє бути бойовою та конкурентною, і вона з нетерпінням чекає, щоб перевірити свої сили поруч з найсильнішими суперницями.

Щодо головного старту 2025 року.

"Звісно, що ним буде чемпіонат світу, який пройде у вересні в Японії. Саме на ньому я планую сконцентрувати всю свою увагу. Дуже сподіваюся, що зможу утримати форму впродовж усього сезону", – поділилася триразова переможниця Діамантової ліги.

Хто виступить у Китаї та де дивитися турнір

Серед суперниць Магучіх і Левченко на етапі Діамантової ліги в Китаї будуть австралійки Нікола Оліслагерс і Елеанор Паттерсон, які стали чемпіонкою та віце-чемпіонкою світу в приміщенні.

Також в етапі візьмуть участь представниця Греції Татьяна Гусін, німкені Крістіна Гонзель і Імке Оннен, Елла Юнніла з Фінляндії та туркеня Бусе Савашкан.

Змагання покаже ексклюзивний транслятор Діамантової ліги в Україні – Суспільне Спорт. Прямі трансляції будуть доступні на основному спортивному, а також місцевих каналах Суспільного.

Діамантова ліга-2025: що відомо

Розпочнеться сезон з двох етапів у Китаї: 26 квітня спортсменів прийме Сямень, а 3 травня – Шанхай. Потім відбудуться етапи в Катарі та Марокко.

Європа вперше прийматиме старти у червні, а надалі покинуть континент атлети лише одного разу – 5 липня етап відбудеться в Юджині (США). Останній заліковий старт запланований на 22 серпня. А вже 27-28 серпня відбудеться фінал, який прийме швейцарський Цюріх.

Календар Діамантової ліги на сезон-2025

  • 26 квітня, Сямень (Китай)
  • 3 травня, Шанхай (Китай)
  • 16 травня, Доха (Катар)
  • 25 травня, Рабат (Марокко)
  • 6 червня, Рим (Італія)
  • 12 червня, Осло (Норвегія)
  • 15 червня, Стокгольм (Швеція)
  • 20 червня, Париж (Франція)
  • 5 липня, Юджин (США)
  • 11 липня, Монако
  • 19 липня, Лондон (Велика Британія)
  • 16 серпня, Сілезія (Польща)
  • 20 серпня, Лозанна (Швейцарія)
  • 22 серпня, Брюссель (Бельгія)
  • 27-28 серпня, фінал, Цюріх (Швейцарія)

Зазначимо, що у новому сезоні Діамантова ліга встановила рекордний призовий фонд – 9,24 мільйонів доларів. На кожному з етапів спортсмени розіграють між собою по 500 тисяч доларів, а у фіналі – 2,24 мільйона.

Раніше Марта Костюк висловилась про стиль і правила у тенісі.

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