"Прошлый год - перевернутая страница". Магучих об ожиданиях от нового сезона

Сезон самой престижной коммерческой серии соревнований по легкой атлетике - Бриллиантовой лиги - стартует 26 апреля в китайском Сямэне. Украину на первом этапе будут представлять две участницы, которые будут выступать в прыжках в высоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт серии .

На старт в Китае выйдут Ярослава Магучих и Юлия Левченко. Накануне олимпийская чемпионка и рекордсменка мира Магучих поделилась ожиданиями от сезона на устроенной организаторами пресс-конференции.

Готова прыгать как можно выше

В начале разговора лучшая легкоатлетка мира 2024 года вспомнила свой феерический прошлый сезон.

"2024-й был фантастическим, замечательным годом в моей карьере, - призналась она. - Но я должна перевернуть эту страницу и быть полностью готовой к следующему сезону. Хочу стать еще лучше и прыгать так высоко, насколько смогу".

Спортсменка рассказала, что после Евро в помещении у нее была незначительная травма. Впрочем, сейчас уже все хорошо. Магучих, по ее словам, "полностью восстановилась и готова физически и психологически прыгать и делать это как можно выше".

Также спортсменка с энтузиазмом ожидает этапа в Сямэне, который станет для нее открытием летнего сезона. По ее словам, атмосфера обещает быть боевой и конкурентной, и она с нетерпением ждет, чтобы проверить свои силы рядом с сильнейшими соперницами.

Относительно главного старта 2025 года.

"Конечно, им будет чемпионат мира, который пройдет в сентябре в Японии. Именно на нем я планирую сконцентрировать все свое внимание. Очень надеюсь, что смогу удержать форму в течение всего сезона", - поделилась трехкратная победительница Бриллиантовой лиги.

Кто выступит в Китае и где смотреть турнир

Среди соперниц Магучих и Левченко на этапе Бриллиантовой лиги в Китае будут австралийки Никола Олислагерс и Элеанор Паттерсон, которые стали чемпионкой и вице-чемпионкой мира в помещении.

Также в этапе примут участие представительница Греции Татьяна Гусин, немки Кристина Гонзель и Имке Оннен, Элла Юннила из Финляндии и турчанка Бусе Савашкан.

Соревнования покажет эксклюзивный транслятор Бриллиантовой лиги в Украине - Суспільне Спорт. Прямые трансляции будут доступны на основном спортивном, а также местных каналах Суспільного.

Бриллиантовая лига-2025: что известно

Начнется сезон с двух этапов в Китае: 26 апреля спортсменов примет Сямэнь, а 3 мая - Шанхай. Затем состоятся этапы в Катаре и Марокко.

Европа впервые будет принимать старты в июне, а в дальнейшем покинут континент атлеты лишь однажды - 5 июля этап состоится в Юджине (США). Последний зачетный старт запланирован на 22 августа. А уже 27-28 августа состоится финал, который примет швейцарский Цюрих.

Календарь Бриллиантовой лиги на сезон-2025

26 апреля, Сямэнь (Китай)

3 мая, Шанхай (Китай)

16 мая, Доха (Катар)

25 мая, Рабат (Марокко)

6 июня, Рим (Италия)

12 июня, Осло (Норвегия)

15 июня, Стокгольм (Швеция)

20 июня, Париж (Франция)

5 июля, Юджин (США)

11 июля, Монако

19 июля, Лондон (Великобритания)

16 августа, Силезия (Польша)

20 августа, Лозанна (Швейцария)

22 августа, Брюссель (Бельгия)

27-28 августа, финал, Цюрих (Швейцария)

Отметим, что в новом сезоне Бриллиантовая лига установила рекордный призовой фонд - 9,24 миллионов долларов. На каждом из этапов спортсмены разыграют между собой по 500 тысяч долларов, а в финале - 2,24 миллиона.