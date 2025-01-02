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Минулий рік був найскладнішим для енергосистеми від початку війни, - Галущенко

Фото: Герман Галущенко, голова Міністерства енергетики України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулий рік став найскладнішим для енергосистеми України від початку повномасштабної війни. У 2024-му ворог розпочав обстріли ще з березня місяця.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства енергетики України Германа Галущенка в ефірі телемарафону.

"Це дійсно був найскладніший рік (2024-й, - ред.). Тому що, якщо навіть аналізувати ті удари, які були у 2022 й 2023 роках, то вони (росіяни, - ред.) там починали, наприклад, з 10 жовтня масовані удари. У 2024-му році - набагато заздалегідь, з березня місяця", - заявив Галущенко.

За словами голови відомства, руйнування внаслідок ударів по енергетиці були дуже великі й загалом набагато більші, ніж у попередні роки. Зокрема змінився характер ударів, складність й зброя, яку використовує ворог.  

Обстріли енергетики України 

Сьогодні енергосистема України продовжує відновлюватись після 13-ти масованих обстрілів росіян у 2024 році. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають. У тому ж числі, осінью й на початку зими через атаки росіян в низці областей повертали графіки відключень енергопостачання.

Так чи інакше, ворог продовжує вдаватись до повітряних атак проти України. Наприклад, у ніч на 2 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 72 безпілотники. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 47 з них. 

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