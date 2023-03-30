Минула весна змінила хід війни. Готуємо наступні кроки для наближення перемоги, - Зеленський

Україна з початку повномасштабного російського пройшла довгий шлях. Однак і країні і її мешканцям вдалось витримати всі випробування.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.
"Україна пройшла найстрашніші дні того лютого. Витримали й цю зиму. Колосальні зусилля за цими словами. Ми пройшли минулу весну, що змінила перебіг цієї війни на користь нашої оборони... Ми готуємо наші наступні кроки, наші активні дії. Ми готуємо наближення нашої перемоги", - сказав він.
За його словами, Україна вже почала підготовку до майбутньої перемоги. На території країни не залишиться жодного російського сліду, а всі винні у жахливих злочинах будуть покарані.
"Україна переможе на фронті. Україна переможе у відбудові. Україна переможе у поверненні справедливості. Жодного сліду Росії на нашій землі не залишимо. І жодного ворога непокараним також не залишимо. Готуємо новини щодо цього", - підкреслив він.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зараз перебуває на вирішальному етапі боротьби за свою незалежність, та суверенітет. І наша країна обов'язково досягне довготривалої безпеки, свободи й миру.
Також глава держави зазначив, російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись.
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