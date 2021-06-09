Минцифры запускает платформу "Экосистема": для чего она необходима

Указано, что сейчас получение одного разрешительного документа в экологической сфере занимает более 4300 часов ожидания. А еще 6 тысяч гривен расходов для предпринимателей. Однако благодаря цифровизации это изменится.

Платформу представил заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Платформу создали, чтобы каждый имел актуальную достоверную информацию о состоянии окружающей среды и природных ресурсов, а также взаимодействовал с нами в прозрачный и удобный способ", - говорится в сообщении.

На портале доступны шесть услуг:

вывод о трансграничной перевозке отходов,

лицензия на отходы,

лесорубный билет,

сертификат происхождения древесины,

декларация об отходах,

разрешение на спецводопользование.

А также содержится вся экологическая информация о состоянии окружающей среды Украины.

"Удобно, быстро, без коррупции и бумаг можно получить доступ к 35 реестрам экологической информации. В общем планируют запустить 29 услуг интегрировать их с порталом "Дия". На портале доступна Экологическая карта, которая дает возможность гражданам направить обращение с геопривязкой и фотоматериалами по выявленным местам стихийных свалок", - подчеркивается в сообщении.

Также будут открыты данные более 60 реестров, что позволит каждому украинцу мониторить состояние окружающей среды, в частности качество воды, воздуха, пестициды, лесные пожары и т.п. в реальном времени.

"При разработке платформы мы поставили себе две амбициозные цели - создать удобные онлайн-услуги для предпринимателей и обеспечить доступ к экологической информации для общества. Мы хотим, чтобы все реестры были открыты и каждый, кому экологическая информация нужна, просто распечатал ее из официального реестра" , - пояснил Стрелец.

Указано, что разработка Экосистемы стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации, проекта USAID/UKAID "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS" и Офиса эффективного регулирования BRDO.