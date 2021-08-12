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Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом

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Украина, Четверг 12 августа 2021 18:31
Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом Фото: Михаил Федоров, министр цифровой трансформации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, готова ли Украина к введению COVID-пропусков. По его словам, министерство разработало такую возможность еще во время первой волны коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра для "ТСН".

"Еще когда была первая волна, мы технически разработали возможность внедрить похожую систему, где нужно использовать QR-код, чтобы обозначить, что ты был в этом месте именно в это время. Но ни разу ее не запускали и не использовали", - рассказал Федоров.

Министр отметил, что введение этих COVID-пропусков зависит исключительно от Министерства здравоохранения.

"Это будет зависеть от Минздрава. Нам уже премьер-министр ставил подобную задачу - у нас даже есть несколько вариаций использования этой технологии. Нужно будет просто протестировать ее и запустить. Но я думаю, что все же будут использовать внутренние "ковидные" сертификаты", - добавил он.

Напомним, в конце июля COVID-пропуска решила ввести Италия.

Также в конце июля решение о введении COVID-пропусков приняла Франция.

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Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом
Минцифры о введении COVID-пропусков в Украине: технически готовы, но решение за Минздравом
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