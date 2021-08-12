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Мінцифри про введення COVID-перепусток в Україні: технічно готові, але рішення за МОЗ

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 18:31
Мінцифри про введення COVID-перепусток в Україні: технічно готові, але рішення за МОЗ Фото: Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністри цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чи готова Україна до введення COVID-перепусток. За його словами, міністерство розробило таку можливість ще під час першої хвилі коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра для "ТСН".

"Ще коли була перша хвиля, ми технічно розробили можливість впровадити схожу систему, де потрібно використовувати QR-код, щоб позначити, що ти був в цьому місці саме в цей час. Але жодного разу її не запускали і не використовували", - розповів Федоров.

Міністр зазначив, що введення цих COVID-перепусток залежить виключно від Міністерства охорони здоров'я.

"Це залежатиме від МОЗ. Нам вже прем'єр-міністр ставив подібне завдання - в нас навіть є кілька варіацій використання цієї технології. Потрібно буде просто протестувати її та запустити. Але я думаю, що все ж використовуватимуть внутрішні "ковідні" сертифікати", - додав він.

Нагадаємо, наприкінці липня COVID-перепустки вирішила запровадити Італія.

Також наприкінці липня рішення про введення COVID-перепусток ухвалила Франція.

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