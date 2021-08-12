Мінцифри про введення COVID-перепусток в Україні: технічно готові, але рішення за МОЗ

Міністри цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, чи готова Україна до введення COVID-перепусток . За його словами, міністерство розробило таку можливість ще під час першої хвилі коронавірусу.

"Ще коли була перша хвиля, ми технічно розробили можливість впровадити схожу систему, де потрібно використовувати QR-код, щоб позначити, що ти був в цьому місці саме в цей час. Але жодного разу її не запускали і не використовували", - розповів Федоров.

Міністр зазначив, що введення цих COVID-перепусток залежить виключно від Міністерства охорони здоров'я.

"Це залежатиме від МОЗ. Нам вже прем'єр-міністр ставив подібне завдання - в нас навіть є кілька варіацій використання цієї технології. Потрібно буде просто протестувати її та запустити. Але я думаю, що все ж використовуватимуть внутрішні "ковідні" сертифікати", - додав він.