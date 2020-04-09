Минцифры создало карту нарушений самоизоляции

Министерство цифровой трансформации создало карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы. Об этом в Telegram сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

Министр пояснил, что были проанализированы данные от мобильных операторов более чем полмиллиона людей, которые вернулись из стран, где были зафиксированы вспышки коронавируса. Данные были получены с 17 марта. На их основе определили населенные пункты, в которых живут люди, которые находились на самоизоляции менее 14 дней.



"Оранжевый - 50-200 людей не соблюдали карантин. Красный - более 200. При этом в крупных городах берутся данные на площади 500 на 500 метров... На основе этих данных создается карта, которой могут пользоваться СНБО и Минздрав", - рассказал Федоров.



При этом он подчеркнул, что данные от мобильных операторов не содержат никакой персональной информации об абонентах.

По словам Федорова, эту карту государство будет использовать, в частности, для оценки уровня соблюдения карантина украинцами, которые имеют высокий риск быть носителями COVID-19 в различных городах, а также для оптимизации размещения ресурсов в тех регионах с самым худшим уровнем соблюдения карантина.

Напомним, на днях пограничники поймали 7 украинцев, которые пытались покинуть территорию страны, нарушив карантинные правила самоизоляции.

Также РБК-Украина сообщало о рекомендациях Министерства здравоохранения относительно правил самоизоляции для пациентов с легкой формой COVID-19.