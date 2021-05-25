В Минцифры рассказали, когда в Украине смогут пройти первые электронные выборы

В Украине можно будет проводить электронные выборы. Но это сделают после того, как 100% государственных услуг будут доступны онлайн через приложение "Дія".

Он заявил, что правительство не ставило перед собой цель сделать электронное голосование.

"Для нас это следствие. Наша цель – оцифровать все 100% услуг. Тогда люди будут пользоваться и доверять, они сами попросят электронные выборы", - сказал Федоров.

Министр добавил, что финальное решение, смогут ли пройти выборы в электронном формате, будет приниматься исходя из того, смогут ли в 2023 году оцифровать все госуслуги.



"Я не хочу даже сейчас никого этой темой раздражать или завышать ожидания, или занижать ожидания... а больше говорить об электронных услугах 100%", - объяснил Федоров.

