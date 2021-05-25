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У Мінцифри розповіли, коли в Україні зможуть пройти перші електронні вибори

Автор: РБК-Україна

В Україні можна буде проводити електронні вибори. Це зроблять після того, як 100% державних послуг будуть доступні онлайн через додаток "Дія".

Про це розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у інтерв'ю виданню "Гордон".

Він заявив, що уряд не ставив перед собою мету зробити електронне голосування.

"Для нас це наслідок. Наша мета-оцифрувати всі 100% послуг. Тоді люди будуть користуватися і довіряти, вони самі попросять електронні вибори", - сказав Федоров.

Міністр додав, що фінальне рішення, чи зможуть пройти вибори в електронному форматі, буде прийматися виходячи з того, чи зможуть в 2023 році оцифрувати всі держпослуги.

"Я не хочу навіть зараз нікого цією темою дратувати або завищувати очікування, або занижувати очікування... а більше говорити про електронні послуги 100%", - пояснив Федоров.

Раніше стало відомо, коли запрацює електронне голосування на референдумах.

Нагадаємо, Федоров В інтерв'ю РБК-Україна заявляв, що проблема електронних виборів - не технологічна, а ментальна. Для їх проведення потрібна довіра людей цифровій державі.

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