Минцифры подписало с активистами меморандум о партнерстве в развитии IT-сообщества Украины

"Государство демонстрирует высокую готовность к совместной работе с IT-сообществом Украины. Мы в этом убедились во время нашего участия в Web Summit 2021, где впервые был представлен украинский павильон в формате IT-экосистемы. Совместный Меморандум о партнерстве открывает для нас новые горизонты сотрудничества, такие как интеграция проектов Минцифры в рамках работы нашего инновационного Хабу ФИВТ, разносторонние коллаборации, вовлечение спикеров Министерства в программу лекций в Хабе и многое другое", - отметил Анатолий Бойко.

Со стороны Минцифры подписантом меморандума выступил заместитель министра цифровой трансформации по развитию IT-сферы Александр Борняков. По его словам, сотрудничество с учебными заведениями и общественными организациями имеет большой потенциал для дальнейшего развития человеческого ресурса и IT-направления в стране.

Анатолий Бойко и Александр Ролик - ОО "Развитие IT образования", Александр Борняков, заместитель министра цифровой трансформации

"Люди - самая большая ценность украинской IT-отрасли, и наша задача - способствовать тому, чтобы количество талантливых IT-специалистов в Украине постоянно росло. Сейчас мы активно работаем над вопросом IT-образования совместно с МОН, учебными заведениями и бизнесом. Сегодня появился еще один партнер - ОО "Развитие IT образования". Теперь вместе мы будем реализовать не менее крутые инициативы!" - рассказал Александр Борняков.

Он также добавил, что по данным Opendatabot за 9 месяцев 2021 года IT-экспорт Украины вырос на 35%. Уже сегодня страну знают в мире как крупного экспортера IT-товаров и услуг, но, подчеркнул Борняков, для дальнейшего развития необходимо сосредоточиться на наших конкурентных преимуществах.

"Сегодня реформа IT-образования является не только задачей учебных заведений, но и неотложной потребностью IT-бизнеса в Украине без удовлетворения которой невозможно дальнейшее развитие и рост экономики, ведь мир становится все более цифровым с каждым днем. Роль Государства в этом процессе очень сложно переоценить, и я рад, что сегодня мы заложили очень важную основу для дальнейшего сотрудничества науки, бизнеса и государства с целью создать успешное цифровое будущее", - добавил Сергей Мартынчук, глава представительства Cisco в Украине.