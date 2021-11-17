Мінцифри підписало з активістами меморандум про партнерство у розбудові IT-спільноти України

"Держава демонструє високу готовність до спільної роботи з IT-спільнотою України. Ми в цьому переконалися під час нашої участі у Web Summit 2021, де вперше був представлений український павільйон у форматі IT-екосистеми. Спільний Меморандум про партнерство відкриває для нас нові горизонти співпраці, такі як інтеграція проєктів Мінцифри в межах роботи нашого інноваційного Хабу ФІОТ, різнобічні колаборації, залучення спікерів Міністерства до програми лекцій в Хабі та багато іншого", - відзначив Анатолій Бойко.

З боку Мінцифри підписантом меморандуму виступив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ-сфери Олександр Борняков. За його словами, співпраця з навчальними закладами та громадськими організаціями має великий потенціал щодо подальшого розвитку людського ресурсу та ІТ-напрямку в країні.

Анатолій Бойко та Олександр Ролік - ГО "Розвиток IT освіти", Олександр Борняков, заступник міністра цифрової трансформації

"Люди - найбільша цінність української IT-галузі, і наше завдання - сприяти тому, щоб кількість талановитих IT-спеціалістів в Україні постійно зростала. Зараз активно працюємо над питанням IT-освіти спільно з МОН, навчальними закладами та бізнесом. Сьогодні маємо ще одного партнера - ГО "Розвиток IT-освіти". Тепер разом будемо реалізувати не менш круті ініціативи", - розповів Олександр Борняков.

Він також додав, що за даними Opendatabot за 9 місяців 2021 року IT-експорт України виріс на 35%. Вже сьогодні країну знають у світі як великого експортера IT-товарів та послуг, але, підкреслив Борняков, для подальшого розвитку необхідно зосередилися на наших конкурентних переваг.

"Сьогодні реформа IT-освіти є не тільки задачею навчальних закладів, а й нагальною потребою ІТ-бізнесу в Україні без задоволення якої неможливий подальший розвиток та ріст економіки, адже світ стає все більш цифровим з кожним днем. Роль Держави в цьому процесі дуже складно переоцінити, і я задоволений, що сьогодні ми заклали дуже важливе підґрунтя для подальшої співпраці науки, бізнесу та держави з ціллю розбудови успішного цифрового майбутнього", - додав Сергій Мартинчук, голова представництва Cisco в Україні.